Vodafone Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank Beşiktaş'ı mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank Beşiktaş'ı mağlup etti
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07 Aralık 2024 16:38
Beşiktaş: 0 - VakıfBank: 3
 
Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Gül

Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilara Özdemir, Rozanski, Begüm Kaçmaz, Brakocevic (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Sude Gümüş, Beliz Başkır)

VakıfBank: Xinyue, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Aça Aykaç, Aylin Acar, Frantti)

Setler: 12-25, 13-25, 24-26

Süre: 74 dakika (20, 24, 30)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

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