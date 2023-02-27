'Vodafone Park panteri' Ataberk Dadakdeniz

Ruud Boffin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken Benfica'dan transfer edilen Portekizli kaleci Helton, TFF Talimatları nedeniyle kritik maçta forma giyemedi.



Teknik direktör Nuri Şahin, Alperen Uysal'ın yerine Ataberk Dadakdeniz'e şans verirken 23 yaşındaki kaleci, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.



Beşiktaş hücumcularına geçit vermeyen Ataberk, 5 kurtarışla geceye damga vurdu. 90+4. dakikada sebebiyet verdiği penaltıyı kurtararak 1 puanın mimarı olan genç file bekçisi, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Başarılı isme, 'Vodafone Park panteri' şeklinde yorumlar yapıldı.



17 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU



12 yaşında futbola Bursa Güven'de başlayan Ataberk, 2012 yılında Bursaspor altyapısına transfer olmuştu. Alt yaş gruplarındaki performansı sonrası Yeşil Beyazlı ekipte 17 yaşında profesyonel olan İzmir doğumlu oyuncu, A takım formasıyla 28 resmi maça çıktı.



YETİŞTİRME BEDELİ NEDENİYLE KULÜPSÜZ KALDI



Bursaspor'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ancak Yeşil Beyazlılar'a ödenecek yetiştirme bedeli nedeniyle bir süre kulüpsüz kalan Ataberk, Eylül 2021'de Antalyaspor'a transfer oldu.



SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇI



Transfer döneminin açılmasıyla resmen Antalyaspor'un oyuncusu olan başarılı kaleci, büyük umutlarla geldiği Antalyaspor'da istediği forma şansını bulamamıştı. Takımın en önemli isimlerinden olan Boffin'in gerisinde kalan Ataberk, Türkiye Kupası'nda 2 maçta süre alırken Süper Lig'deki ilk maçına 26 Şubat'ta erteleme maçında Beşiktaş'a konuk oldukları karşılaşmada çıktı.



HAZİRAN 2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Akdeniz ekibiyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ataberk'in güncel piyasa değeri 200 bin Euro. U17'de 1, U18'de 3, U19'da 13 maça çıkan 23 yaşındaki file bekçisi, 3 kez de A2 Milli Takımı forması giydi.



AHMET EYÜP TÜRKASLAN'I UNUTMADI



Genç kaleci, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken deprem felaketi nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi ve enkaz altında hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı unutmadı.



Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmayı merhumun ailesine armağan etmek istediğini belirten Dadakdeniz, "Öncelikle depremden dolayı bizim için, tüm sporcular için zor bir maç oldu. Çok fazla futbol konuşamadığımız dönemde profesyonel olduğumuz için, bu işi yapmamız gerektiği için bugün hepimiz sahaya çıkmak zorunda kaldık. Maçla alakalı da çok fazla şey konuşmak istemiyorum bugünlerde. Sonuçta benim bu depremde vefat eden meslektaşım vardı. Bugün benim Süper Lig'deki ilk maçımdı. İlk maçımı Ahmet Eyüp Türkaslan'ın ailesine armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.









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