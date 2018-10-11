TAYYARECİ FETHİYE BEY'İ·N KENTİ

ÖNCE FO DEPAR

İLK KAÇIŞLAR

TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI

NEFES KESEN İNİŞLER

YAĞMURLA GELEN SPRİNT PRİMİ

BRAVO ONUR BALKAN

MARMARİS KAVŞAĞINDA YİNE YAĞMUR

MÜTHİŞ FİNİŞ

AMAN ALLAHIM BU NASIL SÜRAT

YARIN MARMARİS - SELÇUK ETABI KOŞULACAK

🇹🇷54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2018'de Fethiye-Marmaris arasındaki 3. etabı geçen sezon da bu etapta zafer elde elde eden BORA-hansgrohe'den Sam Bennett kazandı. 🚵‍♀️🚴‍♀️ pic.twitter.com/1Ko1e3ssp4



— Sporx (@sporx) 11 Ekim 2018

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 137.2 kilometrelik Fethiye - Marmaris etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett 3 saat 16 dakika 27 saniye ile kazandı. Türk Milli Takımı'ndan Ahmet Örken büyük bir başarıya imza atarak etabı tekerlek farkı ile beşinci bitirdi.Saat 13.15'te verilen startla birlikte 137 sporcu mevsime göre aşırı sıcak diyebileceğimiz bir ortamda mücadeleye başladı.Adını, 1914'te şehit düşen ülkemizin ilk pilotlarından Fethi Bey'den alan Fethiye, TUR'un üçüncü etabına mükemmel bir ev sahipliği yaptıktan sonra bisikletçileri uğurladı. Ölüdenizden kelebekler vadisine, Kaya mezarlarından, ünlü Kayaköy'e, Şövalye Ada'sına kadar pek çok doğal güzelliği kucaklayan Fethiye, yabancı sporcu ve kafile başkanlarının ilgi odağı oldu.Fethiye şehir merkezinden verilen fo deparla (Nötr start, gerçek etap kilometresine dahil olmayan) bisikletçiler toplu çıkışla pedal basmaya başladı. Daha sonra gerçek starla birlikte hareketlilikte zirveye ulaştı.Henüz 6'ıncı kilometrede geçilirken 7 sporcu atak yapıp ön grubu oluşturdu ve 1 dakika 15 saniyelik fark yaptı ana gruba. Aralarında Türk Milli Takımı'ndan Muhammed Atalay ile Feritcan Şamlı'nında bulunduğu grupta ayrıca Katusha Takımı'ndan Schmıdt Würtz Mads, Euskadi Basque-Murias Takımı'ndan Barcelo Aragon Fernando ve Txoperena Matxıkote Benat, Manzana Postobon Takımı'ndan Reyes Ortega Aldemar, Sport Vlaanderan Takımı'ndan Van Roy Kenneth'te yer aldı. 10'uncu kilometrede zaman farkı biraz daha açıldı ve önce 1 dakika 45 saniyeye daha sonrada 2 dakikanın biraz üzerine çıktı.33.3'üncü kilometre geçilirken etabın tırmanış primine alan sporcular belli oldu. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki mayo için kıyasıya bir kapışma vardı. Gözler kırmızı Mayoyu taşıyan Euskadi Basque - Murias Takımı sporcusu Txoperena Matxıkote Benat'ın üzerindeydi. Ancak Manzana Postobon Takımı'ndan Reyes Ortega Aldemar çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Kırmızı mayo sahibi Euskadi Basque-Murias Takımı'ndan Txoperena Matxıkote Benat, üçüncülüğü Sport Vlaanderan Takımı'ndan Van Rooy Kenneth, dördüncülüğünde Türk Milli Takımı'ndan Feritcan Şamlı elde etti. Böyle Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki kırmızı Mayoyu yarınki Marmaris- Selçuk etabında Txoperena Matxıkote Benat'ın giymesi kesinleşti.Tırmanış kapısı geride kalırken, ön ve ana grup Dalaman Yokuşuna doğru nefes kesen bir iniş gerçekleştirdiler. Bundan en iyi şekilde faydalanan öndeki kaçış grubu oldu. Bazen 80 kilometreyi bulan iniş sonrası öndeki yedili grup, ana grupla farkı 2 dakika 50 saniyeye kadar çıkardı. Ortaca bu şekilde kat edildi. İnişteki tempo hariç ortalama hız diğer etaplara nazaran biraz daha düşüktü. Çünkü sporcular bir sonraki zorlu etabı düşündüğünden hem sakatlıktan, hemde daha diri kalmak adına böyle bir tempoyu uygun görüyorlardı.Starttaki güzel hava, Marmaris'e yaklaşılırken yerini yağmurlu bir havaya bıraktı. Öndeki grup sprint prim kapısını geçerken şu sonuçlar elde edildi. 1- Sport Vlaanderan Takımı'ndan Van Rooy Kenneth, 2- Manzana Postobon Takımı'ndan Reyes Ortega Aldemar. 3- Euskadi Basque- Murias Takımı'ndan Txoperena Matxıkote Benat. Bu arada birden 3 dakikaya çıkan zaman farkını ana grup olağanüstü bir tempo yapınca 1 dakika 20 saniyeye kadar indirdi.TUR'un başından bu yana Turkey Home'un sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri Mayosu kazanma adına büyük bir uğraş veren Onur Balkan, Beyaz Mayoyu yarınki Marmaris - Selçuk etabında da taşımaya hak kazandı. Etabın 101.8'üncü kilometresinde gerçekleşen Türkiye Güzellikleri Prim kapısından Türk Milli Takımı'ndan Muhammed Atalay birinci geçerken, Feritcan Şamlı ikinciliği, Sport Vlaanderan Takımı'ndan Van Rooy Kenneth'de üçüncülüğü aldı. Böylece puan üstünlüğü ile yerini koruyan Onur Balkan bu etaptaki alkışı hak etmiş oldu.Etabın son 30 kilometresinde ise ön grup parçalandı ve ana grup yavaş yavaş birleşmeye başladı. Ancak Marmaris rampası inilmeden önce başlayan yağmur adeta bir tehlike sinyali idi.Ana grup finişe toplu halde girdi. Bennett muazzam bir atakla finişi birinci geçti.ve yarınki Marmaris - Selçuk etabında Turkuaz Mayoyu giymeye hak kazandı.Marmaris rampası inilirken yine nefes kesen görüntüler vardı. Sporcuların bazen 80 kilometre ve üstüne ulaşan hızları nefes kesti. Grup burada kelimenin tam manasıyla paramparça oldu.54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'u yarın en zor etaba sahne olacak 206.9 kilometrelik Marmaris - Selçuk etabında bir yerde Genel Ferdi Klasman birincisi de büyük ölçüde belli olacak. TUR, Pazar günü İstanbul'un tarihi merkezlerinden biri olan Sultanahmet Meydan'ında sona erecek.