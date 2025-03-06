Vlahovic'te Tadic etkisi!

Fenerbahçe, yıldızlarla dolu kadrosuna bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir radarında olan Dusan Vlahovic için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Juventus'ta Kolo Muani'nin arkasında yedek kalmaktan dolayı mutsuz olan 25 yaşındaki Sırp golcü, Fenerbahçe ve Aston Villa'nın transfer hedefleri arasında yer alıyor. Kanarya, rakibine fırsat tanımadan Vlahovic'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Edin Dzeko'nun yaşını göz önünde bulunduran yönetim, hücum hattını güçlendirmek için Vlahovic'i yakın takibe aldı. Transfer sürecinde Dusan Tadic'in de devreye girerek vatandaşı Vlahovic'i ikna etmesi bekleniyor. Yıldız golcünün Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Juventus'ta Kolo Muani'nin arkasında yedek kalmaktan dolayı mutsuz olan 25 yaşındaki Sırp golcü, Fenerbahçe ve Aston Villa'nın transfer hedefleri arasında yer alıyor. Kanarya, rakibine fırsat tanımadan Vlahovic'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Edin Dzeko'nun yaşını göz önünde bulunduran yönetim, hücum hattını güçlendirmek için Vlahovic'i yakın takibe aldı. Transfer sürecinde Dusan Tadic'in de devreye girerek vatandaşı Vlahovic'i ikna etmesi bekleniyor. Yıldız golcünün Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.