Vitor Pereira: 'Buraya sanat yapmaya geldim'

Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımın başındaki ilk maçı olan Leicester City maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Guardiola, Klopp ve Slot gibi isimlerin performansına dikkat çeken Pereira, "Pep Guardiola, Premier Lig'e geldi ve farklı bir şey yaptı, Jurgen Klopp da farklı bir şey yaptı ve şimdi de Arne Slot. Ben de çok yaratıcı bir adamım ve kendimi ifade etmeye ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.



Premier Lig'de fark yaratacağına inandığını söyleyen Pereira, "Futbol sanattır, yeni bir şeyler yaratmaktır. Ben de Premier Lig'e yeni ve güzel bir şeyler yaratmak, sanat yapmak için geldim." sözlerini sarf etti.