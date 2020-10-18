Virgil van Dijk'tan Liverpool'a kötü haber

Liverpool, yıldız savunmacısı Virgil van Dijk'ın ameliyat olacağını duyurdu. Hollandalı stoper, 8 ay sahalardan uzak kalabilir.

Haber; Sporx.com ve AA
Virgil van Dijk'tan Liverpool'a kötü haber
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18 Ekim 2020 21:03
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, ameliyat edilecek.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Everton ile dün oynanan ve 2-2 sona eren derbi maçta kaleci Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası sakatlanan Hollandalı savunma oyuncunun dizinden operasyon geçireceği kaydedildi.

Ameliyatın ardından rehabilitasyon programına girecek 29 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmezken, İngiliz basını tecrübeli futbolcunun 8 ay sahalardan uzak kalabileceğini duyurdu.

Liverpool'a 2018 yılının ocak ayında 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan van Dijk, takımının bütün lig maçlarında forma giydi.



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