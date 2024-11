Vıncenzo Montella'dan ayrılık açıklaması

"İki kamp önce gelememiştim, hocamla bunu konuştuk. O süreçte daha çok süre alan oyuncuları tercih etmişti hocamız, ben süre almıyordum. Böyle olunca ben de daha çok hırslandım. Kerem kardeşimin transferi sonrası gelen fırsatı iyi değerlendirdim ve benim için önemli bir süreç başladı. Yarın önemli bir maçımız var, gruptan çıkmak istiyoruz." dedi.



"DÜNYA KUPASINI ÇOK İSTİYORUZ"



24 yaşındaki oyuncu Yunus Akgün, "Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Oraya katıldıktan sonra neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oynadığımız futboldan, verdiğimiz mücadeleden çok keyif alıyoruz. Herkes çok istekli. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden geleni yapacağız, çok istiyoruz." dedi.



"BU KADAR İYİ OLACAĞIMI BEN DE BEKLEMİYORDUM"



Galatasaraylı futbolcu Akgün "Kerem gittikten sonra Okan hocamız beni sol kanatta kullanmak istediğini söyledi. Açıkçası ben de bu kadar etkili oynayacağımı beklemiyordum, alışkın değildim. Bana nerede görev verilirse verilsin elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



"Yarın kazanırsanız Uluslar Ligi'nde en üst seviyeye çıkacaksınız. Bu sizin Türkiye'deki en iyi anınız mı olacak?"



A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella: "Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız." diyerek cevap verdi.



"HERKES BURAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"



İtalyan çalıştırıcı Montella, "Bunları duymak bana zevk veriyor. Bu futbolcularımızın büyük iş çıkardığını ve hocanın bile spekülasyonlara konu olduğunu gösterir. Bir ay önce de Premier Lig iddiaları vardı. Şunu bilin ki herkes buraya gelmek için can atıyor, burada bir aile gibiyiz. Öyle bir şey olduğu zaman ilk konuşacağım kişi başkanımız olur." dedi.



"BİZİM BİR KİMLİĞİMİZ VAR"





Deneyimli teknik adam, "Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz geldiğimden beri. Ancak bunu futbolcularımız bu kadar istekli olmasaydı yapamazdık. En büyük gururum son İzlanda maçındaki ortamımızdı. O maçta kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama yine de kazandık. Bizim bir kimliğimiz var, beraber atak ve beraber savunma. Bizim hedefimiz her seferinde gelişerek, her seferinde daha iyisini yapmak." ifadelerini kullandı.



"ÖNCE ULUSLAR LİGİ, SONRA DÜNYA KUPASI"



Dünya Kupası hedefi hakkında konuşan Montella, " İzlanda maçındaki yaklaşımımız umarım devam eder. 89. dakikada önde basan oyuncularımız vardı. Aynı anlayışı devam ettirmek istiyoruz. A Ligi'ne çıktığımızda en iyi takımlara karşı oynama şansımız olacak. Bunu kim istemez? Uluslar Ligi bir fırsat ve bunu kullanmak istiyoruz. Adım adım ilerleyerek önce buradaki işimize odaklanıyoruz. Dünya Kupası'ndan önce Uluslar Ligi hedefimizi düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Milli yıldız Yunus Akgün,