Vincent Aboubakar rekor için sahada

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar rekor için sahada
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08 Kasım 2023 13:10
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, Perşembe günü oynanacak karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak. 

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu golcü, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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