Vincent Aboubakar rekor için sahada

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.
Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, Perşembe günü oynanacak karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu golcü, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, Perşembe günü oynanacak karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu golcü, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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