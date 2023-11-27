Vidal'den Garnacho'ya Cristiano Ronaldo eleştirisi!

Şilili futbolcu Arturo Vidal, Manchester Unitedlı futbolcu Alejandro Garnacho'nun Everton'a karşı attığı rövaşata golünü ve sevincini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Vidal'den Garnacho'ya Cristiano Ronaldo eleştirisi!
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27 Kasım 2023 19:19
Premier Lig'de Manchester United'ın Everton ile oynadığı karşılaşmada Alejandro Garnacho'nun rövaşata golüne Şilili futbolcu Arturo Vidal'den yorum geldi. 

Garnacho'nun golü hakkında konuşan Arturo Vidal, "Tek kötü şey ya da anlamadığım şey, onun neden Cristiano gibi kutlama yaptığı? Kendi ismini yaratması gerekiyor. O zaten harika bir oyuncu. Onun idolü olması güzel ama önce kendi adını duyurmalı." dedi.

Vidal golle ilgili ayrıca, ''Ama bu sevince rağmen harika bir goldü, harika bir goldü." dedi. 

SEZON PERFORMANSI 

Manchester United formasıyla bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Garnacho, 2 gol kaydetti.

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