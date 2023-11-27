Vidal'den Garnacho'ya Cristiano Ronaldo eleştirisi!

Premier Lig'de Manchester United'ın Everton ile oynadığı karşılaşmada Alejandro Garnacho'nun rövaşata golüne Şilili futbolcu Arturo Vidal'den yorum geldi.



Garnacho'nun golü hakkında konuşan Arturo Vidal, "Tek kötü şey ya da anlamadığım şey, onun neden Cristiano gibi kutlama yaptığı? Kendi ismini yaratması gerekiyor. O zaten harika bir oyuncu. Onun i dolü olması güzel ama önce kendi adını duyurmalı." dedi.



Vidal golle ilgili ayrıca, ''Ama bu sevince rağmen harika bir goldü, harika bir goldü." dedi.



SEZON PERFORMANSI



Manchester United formasıyla bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Garnacho, 2 gol kaydetti.





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