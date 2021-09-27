Victor Nelsson, Galatasaray'a ısınıyor!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta stoper oyuncusu Victor Nelsson, gösterdiği performansla teknik heyeti mutlu etti.



Bu kez sol stoperde görev alan Nelsson, 90 dakika boyunca sahada kaldı ve güvenilir bir performans sergiledi.



Danimarkalı futbolcu, girdiği 3 ikili mücadelenin hepsini kazanırken, 4 hava topunun da 3'ünden başarıyla ayrıldı. Mücadeleyi 1 faulle tamamlayan Nelsson, 5 kez savunmadan topu uzaklaştırırken 2 de top çaldı.



66 kez topla buluşan stoper oyuncusu, 56'da 54 pas isabet oranıyla oldukça dikkat çekti. Ayrıca Nelsson, attığı 7 uzun topun 6'sında isabet buldu.



Önder Özen de maç sonunda Nelsson'un performansına vurgu yaparak, "Nelsson, Marcao geldiğinde daha iyi olur. En ideal ikili Marcao - Nelsson." dedi.



NELSSON'UN PERFORMANSI



90 dakika

66 topla buluşma

54 isabetli pas (%96 başarı)

6 isabetli uzun top

3 ikili mücadele kazanma

3 hava topu kazanma

2 top çalma



*Ortalama puan: 7.1



