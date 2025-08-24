24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-087'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-013'
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
0-00'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
0-00'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
0-00'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
0-030'
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Victor Boniface'in Milan'a transferi iptal!

Milan, sağlık kontrollerinin ardından Victor Boniface'in transferinden vazgeçti.

calendar 24 Ağustos 2025 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Victor Boniface'in Milan'a transferi iptal!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milan, Bayer Leverkusen forması giyen Victor Boniface'in transferinden vazgeçti.

Bild'de yer alan habere göre, Nijeryalı futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlık sorunlarından endişe duyan Milan, İtalya'daki sağlık kontrollerinin ardından transferden vazgeçti.

Milan'ın, Boniface'i İtalya'da dört ayrı sağlık kontrolünden geçirdiği ve transferi askıya aldığı belirtildi.

Boniface'in bu gelişmenin ardından Almanya'ya geri dönmesi bekleniyor.

İtalyan ekibi, Boniface'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Bayer Leverkusen ile 5+24 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
