Milan, Bayer Leverkusen forması giyen Victor Boniface'in transferinden vazgeçti.
Bild'de yer alan habere göre, Nijeryalı futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlık sorunlarından endişe duyan Milan, İtalya'daki sağlık kontrollerinin ardından transferden vazgeçti.
Milan'ın, Boniface'i İtalya'da dört ayrı sağlık kontrolünden geçirdiği ve transferi askıya aldığı belirtildi.
Boniface'in bu gelişmenin ardından Almanya'ya geri dönmesi bekleniyor.
İtalyan ekibi, Boniface'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Bayer Leverkusen ile 5+24 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.
Victor Boniface'in Milan'a transferi iptal!
Milan, sağlık kontrollerinin ardından Victor Boniface'in transferinden vazgeçti.
