Varane: "Mourinho için canımı veririm"

Raphael Varane, Real Madrid'e transfer olmadan önce Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Varane, Mourinho ile yaptığı görüşmeden, "Bu adam için hayatımı veririm." diye çıktığını söyledi.

Real Madrid'in eski yıldızlarından Raphael Varane, İspanyol basınından AS'a açıklamalarda bulundu.

Fransız eski stoper, Real Madrid'e transfer olduğu dönemde dönemin teknik direktörü Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.

Varane, "Real Madrid ile sözleşme imzalamadan önce Jose Mourinho ile bir görüşme yaptım, beni gerçekten istediğini bilmek istedim. O kadar karizmatik birisi ki... O görüşmeden, "Bu adam için hayatımı veririm." diyerek çıktım." diye konuştu.


MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho, geçen yıl Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde Raphael Varane örneği üzerinden Yusuf Akçiçek için övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Mourinho, o dönem, "Genç oyuncuları oynatmakla ilgili bir sıkıntım yok. Türkiye'de, özellikle Fenerbahçe'de baskı çok fazla. Ben Real Madrid'de de olsam Yusuf Akçiçek'i oynatırdım. 18 yaşındaki Varane'ı oynattığım gibi. Manchester United'da olsam yine Yusuf'u oynatırdım, tıpkı McTominay'ı oynattığım gibi. Oyuncu mental olarak da bu baskıyla baş etmek için hazır. Bir problem görmüyorum." diye konuşmuştu.

Lens'te futbol kariyerine başlayan ve daha sonra Real Madrid, Manchester United ve Como formaları giyen Raphael Varane, geçen yıl 31 yaşında yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle futbolu bırakmıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
