Varane: 'Mourinho için canımı veririm'

Real Madrid'in eski yıldızlarından Raphael Varane, İspanyol basınından AS'a açıklamalarda bulundu.Fransız eski stoper, Real Madrid'e transfer olduğu dönemde dönemin teknik direktörü Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.Varane," diye konuştu.Jose Mourinho, geçen yıl Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde Raphael Varane örneği üzerinden Yusuf Akçiçek için övgü dolu ifadeler kullanmıştı.Mourinho, o dönemdiye konuşmuştu.Lens'te futbol kariyerine başlayan ve daha sonra Real Madrid, Manchester United ve Como formaları giyen Raphael Varane, geçen yıl 31 yaşında yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle futbolu bırakmıştı.