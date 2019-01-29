VAR'a rağmen kırmızı çıkmadı

Bundesliga'nın 19. haftasında Hertha Berlin ile Schalke arasında oynanan mcüadelede yaşanan bir pozisyon büyük tepki çekti.
Mücadelenin 15. dakikasında Hertha Berlin forması giyen oyuncunun, Schalke'li oyuncuya yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart çıkmaması büyük tartışmalara yol açtı.
Bundesliga'da VAR uygulaması olmasına rağmen pozisyonda kırmızı kart çıkarmayan hakem Felix Brych'e özellikle Schalke cephesi büyük tepki gösterdi.
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Mücadelenin 15. dakikasında Hertha Berlin forması giyen oyuncunun, Schalke'li oyuncuya yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart çıkmaması büyük tartışmalara yol açtı.
Bundesliga'da VAR uygulaması olmasına rağmen pozisyonda kırmızı kart çıkarmayan hakem Felix Brych'e özellikle Schalke cephesi büyük tepki gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın