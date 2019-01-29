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VAR'a rağmen kırmızı çıkmadı

Hertha Berlin ile Schalke arasındaki karşılaşmada yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
VAR'a rağmen kırmızı çıkmadı
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29 Ocak 2019 18:28
Bundesliga'nın 19. haftasında Hertha Berlin ile Schalke arasında oynanan mcüadelede yaşanan bir pozisyon büyük tepki çekti.

Mücadelenin 15. dakikasında Hertha Berlin forması giyen oyuncunun, Schalke'li oyuncuya yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart çıkmaması büyük tartışmalara yol açtı.

Bundesliga'da VAR uygulaması olmasına rağmen pozisyonda kırmızı kart çıkarmayan hakem Felix Brych'e özellikle Schalke cephesi büyük tepki gösterdi.





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