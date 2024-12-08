VAR uyardı, Galatasaray 10 kişi kaldı

Sivasspor - Galatasaray maçının 15. dakikasında Galatasaray'da Metehan Baltacı, VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
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VAR uyardı, Galatasaray 10 kişi kaldı
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08 Aralık 2024 16:20
Son güncelleme 08 Aralık 2024 16:46
Sivasspor - Galatasaray maçının 15. dakikasında Galatasaray'da Metehan Baltacı, VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü.

Maçın 12. dakikasında Rey Manaj'ın topu kurtarmak isterken Metehan'ın elle müdahale etmesi gerekçesiyle hakem Turgut Doman sarı kartına başvurdu.

Daha sonra VAR hakemi Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu VAR'da inceleyen Doman, Metehan'ın son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Sivassporlu oyuncular pozisyonun içeride olduğu gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem kırmızı kart kararında kaldı. Galatasaraylı oyuncular ise ReyManaj'ın topu kontrol ederken elle oynadığı itirazında bulundu ancak hakemin kararı değişmedi.







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