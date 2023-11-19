Van Dijk'ten dev teklife ret!

Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk için flaş bir iddia gündeme geldi. Hollandalı stoperin, Al Hilal'den gelen yıllık 35 milyon euro'luk teklifi reddettiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Van Dijk'ten dev teklife ret!
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19 Kasım 2023 22:55
Son güncelleme 19 Kasım 2023 22:59
Liverpool'un savunmadaki bel kemiği Virgil Van Dijk için flaş bir iddia gündeme geldi. 

The Sun'ın haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Hollandalı stoper Virgil Van Dijk'a talip oldu. 

Suudi ekibinin Van Dijk için oyuncunun temsilcisine yıllık 35 milyon euro'luk bir sunduğu belirtilirken, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Öte yandan Suudi ekibinin bu karara rağmen bu transfer için şartları zorlayacağı ifade edildi.  

TEKLİF 50 MİLYON EURO 

Ayrıca Al-Hilal'in Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek tecrübeli oyuncu için sunacağı teklifte belli oldu. Suudi yetkililerinin yıldız oyuncu için Liverpool'a 50 milyon euro'luk teklif sunacağı öne sürüldü. 

SEZON PERFORMANSI  

Bu sezon Liverpool formasıyla 11 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki. Van Dijk, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.

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