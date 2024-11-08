Van Bronckhorst'tan savunmaya tam not

UEFA Avrupa Ligi 4. Haftasında evinde Malmö'yü 2-1 yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'ta savunma hattı tam not aldı.
"CANAVAR GİBİ DEFANS YAPTIK"
Giovanni Van Bronckhorst'un da 'Canavar gibi defans yaptık' açıklamasıyla övdüğü savunma oyuncularının 90 dakika sonunda ortaya çıkan istatistikleri büyük beğeni topladı. Kaleci Mert Günok'la beraber Svensson, Masuaku, Gabriel Paulista ve Uduokhai galibiyette büyük rol oynadı.
"CANAVAR GİBİ DEFANS YAPTIK"
Giovanni Van Bronckhorst'un da 'Canavar gibi defans yaptık' açıklamasıyla övdüğü savunma oyuncularının 90 dakika sonunda ortaya çıkan istatistikleri büyük beğeni topladı. Kaleci Mert Günok'la beraber Svensson, Masuaku, Gabriel Paulista ve Uduokhai galibiyette büyük rol oynadı.