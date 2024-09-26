Van Bronckhorst, Ajax'a karşı yeniden sahada

Van Bronckhorst yine bir Ajax maçıyla bir başka maceraya yelken açıyor. Feyenoord'u çalıştırırken Ajax'ı eleyerek başlayan Hollanda Kupası yolculuğu kupa sevinci ile sona erdi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst, Ajax'a karşı yeniden sahada
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26 Eylül 2024 08:20
Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde defalarca karşılaştığı Ajax'a karşı, Hollanda'da bir kez daha sahne alıyor.

Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'ne yakından tanıdığı bir rakip ile merhaba diyecek. Hem futbolcu hem de teknik adam olarak defalarca karşılaştığı Ajax'a karşı, doğduğu topraklarda bir kez daha kozlarını paylaşacak. İlginç olan, Ajax'a karşı elde ettiği olumlu sonuçlar, Hollandalı teknik adamın kariyerinde hep önemli başarıların habercisi oldu. Bakalım, Beşiktaş'ın başında da aynı başarıyı yakalayacak mı? Kim bilir, Hollanda'dan gelecek güzel bir haber, Glasgow Rangers'ta yarım kalan hikâyenin tamamlanışını müjdeleyebilir.

AJAX MAÇLARI VAN BRONCKHORST'A UĞURLU GELİYOR!

Futbolcu iken de birçok defa Ajax'a karşı Feyenoord'da forma giymiştir. Fakat teknik direktör olarak takımın başında sahaya çıkmak ayrı bir heyecandır. İlk teknik adamlık kariyerinde Ajax başlangıçları Van Bronckhorst'a uğurlu gelmiştir. Hollanda Kupası 3. tur karşılaşmasında 1-0 yenerek dönemin güçlü ekibi Ajax'ı saf dışı bırakmak Feyenoord'a ayrı bir hava getirmiş ve kupanın finalinde Utrecht'in elinden Hollanda Kupası'nı almışlardır. O sezon Ajax ile lig maçında 1-1 berabere kalmış, sonraki sezon da aynı skor tekrarlanmıştır. 2016-17'de bu kez Van Bronckhorst teknik direktörlük kariyerine Hollanda şampiyonluğunu yazdırmıştır. Yani hani deyim yerindeyse Ajax maçları Van Bronckhorst'un kariyerine başlangıcına uğurlu gelmiştir.
 HEPSİNE BEDEL

Teknık direktörlük kariyerinde Hollanda Ligi'nde Ajax'a karşı Van Bronckhorst'un 1 galibiyeti bulunuyor. Ajax ile 2 defa berabere kalan ve 5 kez yenilen Van Bronckhorst'un tek galibiyeti için Hollanda basını hepsine bedel bir skor olduğu görüşünde birleşiyor. Van Bronckhorst'un, Feyenoord'u bırakmadan önce talebeleri Ajax'ı lig maçında 6-2 yendi ve bu sonuç geniş yankı uyandırdı. Bu maç ligdeki son maçtı. Beşiktaş ile güzel bir hava yakalayan ve iyi bir kadro kuran Van Bronckhorst bu elektriği Ajax maçına da yansıtmak ve bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Bu arada Glasgow Rangers'ın başında Eintracht Frankfurt'a kaybettiği bir UEFA Kupası bulunuyor. Yazının geneline ve istatistiklere bakıldığında bu Ajax karşılaşması bir şeylerin işaret fişeği olabilir mi? 

 
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