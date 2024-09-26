Van Bronckhorst, Ajax'a karşı yeniden sahada

Futbolcu iken de birçok defa Ajax'a karşı

'da forma giymiştir. Fakat teknik direktör olarak takımın başında sahaya çıkmak ayrı bir heyecandır. İlk teknik adamlık kariyerinde Ajax başlangıçları Van Bronckhorst'a uğurlu gelmiştir.

3. tur karşılaşmasında 1-0 yenerek dönemin güçlü ekibi Ajax'ı saf dışı bırakmak

'a ayrı bir hava getirmiş ve kupanın finalinde

'in elinden Hollanda Kupası'nı almışlardır. O sezon Ajax ile lig maçında 1-1 berabere kalmış, sonraki sezon da aynı skor tekrarlanmıştır. 2016-17'de bu kez Van Bronckhorst teknik direktörlük kariyerine Hollanda şampiyonluğunu yazdırmıştır. Yani hani deyim yerindeyse Ajax maçları Van Bronckhorst'un kariyerine başlangıcına uğurlu gelmiştir.

