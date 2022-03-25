Valerien Ismael'in sezon sonuna kadar kazanacağı rakam!

Beşiktaş'ın anlaştığı Fransız çalıştırıcı İstanbul'a geldi. Valerien Ismael'in siyah beyazlı ekipten sezonun sonuna kalan 2 ay için 300 bin Euro kazanacağı öğrenildi.



Fransız teknik adamın şifrelerini çözen İngiliz gazeteci, "Büyük isimlerle çalışmaya alışkın. Felsefesi başarılı olduğunda izlemesi çok keyifli. Daha az topa sahip olmakla birlikte etkili oyunu tercih ediyor" dedi.



Beşiktaş, son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te görev alan teknik direktör Valerien İsmael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız hoca, ilk sınavına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. 46 yaşındaki İsmael'i Birmingham Live'in West Bromwich muhabiri Joe Chapman'a sorduk. İşte İngiliz gazetecinin gözünden Beşiktaş'ın yeni hocası.



*Valerien Ismael size göre nasıl bir teknik direktör? Onun çok net bir felsefesi var. Genellikle bu felsefesinden hiçbir durumda uzaklaşmaz. Takımını, hücum oyuncularının yüksek baskısına dayalı 3-4-3 dizilişiyle oynatıyor. Ismael'in takımları daha az topa sahip olmakla birlikte etkili oyunu tercih ediyor.



ENERJİK BİR TAKIM İSTER



*Beşiktaş, hedefi şampiyonluk olan, çılgın taraftara sahip. Baskıdan etkilenir mi? Beşiktaş, West Bromwich ve İsmael'in daha önce çalıştırdığı Barnsley'den çok farklı. Ancak Avusturya'da LASK'ı yönetme tecrübesi var. Avrupa Ligi'nde görev aldı. Bundesliga'da Wolfsburg II ile çok büyük stadyumlarda, çok sayıda taraftar önünde bulundu. Büyük beklentilerle başa çıkabilir.



*Oyun sistemi ve felsefesi nedir? Sistemi 3-4-3... Savunmada üç oyuncu oynar. İki kanat açıkta ve orta sahada çok enerjik iki oyuncu olur. Felsefesi başarılı olursa takımı izlemek harika olabilir. Bu sezon başında West Brom'daki oyuncular tam olarak onun istediklerini gerçekleştirdiler. Tarihlerinde ilk kez ilk 10 lig maçında yenilmediler.



DEĞİŞİME AYAK UYDURMALI!



*Size göre eksiklikleri neler? West Bromwich'te bir kez bile değişmedi. Karşı takımın topa daha fazla sahip olmasına rağmen, öğrencilerinin yüksek pres yapabilmesi için 3-4-3 sistemiyle dikey bir futbol oynatıyor. Eğer sistem işlemezse olumsuz sonuçlar çıkabiliyor. Bromwich'te bunu yaşadı ve ilerleyen haftalarda takımı kötü sonuçlar aldı.



*Beşiktaş'ta Vida, Pjanic, Batshuayi, Alex gibi kariyerli oyuncular var. Bu oyuncularla sıkıntı yaşayabilir mi? Bayern Münih'te Lahm, Schweinsteiger, Kahn ve diğerleri ile aynı soyunma odasındaydı. Büyük isimlerle oynayıp, çalışmaya alışkın.



KURMAYLARIYLA BİRLİKTE GELDİ



Kartal'ın yeni teknik patronu Valerien Ismael İstanbul'a iki yardımcısıyla birlikte geldi. Yardımcı antrenör Adam Murray ve spor bilimi koçu Jonny Northeast hemen iş başı yapacak. 46 yaşındaki çalıştırıcı bugün sözleşme imzalayıp mesaiye başlayacak.



2 AY İÇİN 300 BİN EURO ALACAK



Fransız teknik adam, kalan 8 maçın dışında, 1+1 yıllık kontrata imza attı. Bu sezonun kalan 2 ayı için yardımcılarıyla birlikte 300 bin Euro alacak. Gelecek sezon 1.2 milyon Euro senelik ücret kazanacak.





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