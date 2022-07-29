Valerien Ismael'den FLAŞ karar!

4-3-3 SİSTEMİNE GEÇİŞ

YENİ TRANSFERLER GELECEK!

Beşiktaş'ta geride kalan sezonun son bölümünde gelen Valerien Ismael'in ülkeyi ve takımı tanımasına rağmen hazırlık kampında oynanan futbol, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Siyah-beyazlıların savunmada yaşadığı sıkıntılar ve hücumda Wout Weghorst gibi bir silahın etkili kullanılamaması üzerine yeni bir karar alındı.Valerien Ismael, "3-4-3 sistemi ile 150 maça çıktım. Önemli rakiplere karşı oynadım ve başarılı oldum. Beşiktaş'ta da bu sistemle başarılı olacağız" demesine rağmen,Özellikle Deportivo Alaves maçının ardındanve Şenol Güneş seslerinin ardından,Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı ve başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşenbildirdi. Siyah-beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael'e istediğini yapabileceğini, kendisine güvendiklerini iletti.Öte yandan Beşiktaş'ta sistem toplantısındaöğrenildi.