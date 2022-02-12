Valencia: "Mutlu olduğumuz bir durumda değiliz"

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, GZT Giresunspor karşılaşmasındaki galibiyetin ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Valencia: 'Mutlu olduğumuz bir durumda değiliz'
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12 Şubat 2022 18:28
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Takımının maçtaki ilk golünü atan Valencia, "Hangi pozisyonda oynarsak oynayalım hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık. Tanrıya şükürler olsun ki takımımın galibiyetine katkı sağladım." ifadelerini kullandı.

Valencia, "İçinde bulunduğumuz durum, mutlu olduğumuz bir durum değil. Hepimiz bu durumdan çıkmak istiyoruz. Pozisyonları gole çevirme oranımız yüksek değil. Tersine çevirmek için uğraşacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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