VakıfBank 3'te 3 için sahada

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında VakıfBank, Çarşamba günü İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Organizasyonun son şampiyonu VakıfBank, grupta oynadığı 2 maçı da kazandı. Allianz Vero Volley Milano da çıktığı 2 müsabakadan galip ayrıldı.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Organizasyonun son şampiyonu VakıfBank, grupta oynadığı 2 maçı da kazandı. Allianz Vero Volley Milano da çıktığı 2 müsabakadan galip ayrıldı.
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