VakıfBank 3'te 3 için sahada

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi 3. maçında Allianz Vero Volley Milano'yu ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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VakıfBank 3'te 3 için sahada
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28 Kasım 2023 13:57
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında VakıfBank, Çarşamba günü İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Organizasyonun son şampiyonu VakıfBank, grupta oynadığı 2 maçı da kazandı. Allianz Vero Volley Milano da çıktığı 2 müsabakadan galip ayrıldı.

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