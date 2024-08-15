Utah Jazz, Patty Mills'ı kadrosuna kattı

Utah Jazz, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre deneyimli oyun kurucu Patty Mills ile tek yıllığı 3,3 milyon dolarlık garantili bir sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Utah Jazz, Patty Mills'ı kadrosuna kattı
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15 Ağustos 2024 11:13
Utah Jazz, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre deneyimli oyun kurucu Patty Mills ile tek yıllığı 3,3 milyon dolarlık garantili bir sözleşme imzaladı.

16. NBA sezonuna başlayacak olan 36 yaşındaki oyuncu, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks ve Miami Heat formaları giydikten sonra altıncı takımında oynayacak.

Kariyeri boyunca üç sayılık atışlarda %38,6'lık isabet yakalamış olan Mills, maç başına ortalama 8,8 sayı üretiyor.

Mills, Avustralya ile uluslararası arenada da vazgeçilmez bir isim haline gelmiş, 2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek final maçına giden yolda 16,5 sayı ortlaması yakalamıştı.

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