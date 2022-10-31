Uşakspor kendine geldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Uşakspor, adeta hayata döndü.



Evinde Kırklarelispor'u 1-0 yenerek 11'inci haftada ilk galibiyetini alan Uşakspor, deplasmanda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u da aynı skorla yenerek 2'de 2 yaptı. Üst üste kazanılan galibiyetlerle 9 puana ulaşan kırmızı-siyahlılar şu an için ateş hattından çıkamasa da taraftarını umutlandırdı. Takımına son haftalarda hayat veren teknik direktör Recep Yazıcı, çok kritik maçları kayıpsız geçtiklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Takımım kendine geldi. Kazandıkça oyuncularımın özgüveni yükseliyor. Önemli olan bunun devamını getirmek" açıklamasını yaptı.

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