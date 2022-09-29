Uşakspor ilk kez güldü

Bu sezon şirket yönetimi devredilip, yeni yönetim, teknik heyet ve kadro yapılanmasıyla dibe demir atan Uşakspor'un yüzü aylar sonra güldü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor ilk kez güldü
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29 Eylül 2022 14:28
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon şirket yönetimi devredilip, yeni yönetim, teknik heyet ve kadro yapılanmasıyla dibe demir atan Uşakspor'un yüzü aylar sonra güldü.

Ligde 6 haftada galibiyetle tanışamayan, 3 gol atıp, 10 gol yiyerek 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sondan ikinci sırada kalan Uşakspor, ilk galibiyet sevincini kupada yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Malatya Arguvanspor'u evinde 2-1 yenerek tur atlamayı başaran Uşakspor'da futbolcular, sezonun ilk zaferini 1 Eylül Stadı'ndaki az sayıda taraftarla kutladı.
 
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