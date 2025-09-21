Union Saint Gilloise doludizgin devam ediyor!

Belçika Jupiler Ligi'nin 8. haftasında, Galatasaray'ın rakiplerinden Union Saint Gilloise ve Genk karşı karşıya geldi.



Cageka Arena'da oynanan mücadeleyi USG, son dakikada attığı golle 2-1 kazandı.



USG'nin galibiyet golleri 10. dakikada Promes David ve 90+3. dakikada Rob Schoofs'tan gelirken Genk'in tek golü 56. dakikada Junya Ito'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Genk, 8 puanda kalırken USG, 20 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.



Genk, Belçika Ligi'nde gelecek hafta St. Truiden deplasmanına gidecek. Union Saint Gilloise ise evinde Westerlo'yu konuk edecek.







