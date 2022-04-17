Umut Nayir: 'Gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyoruz'

Giresunspor forması giyen Umut Nayir, Beşiktaş beraberliğinin ardından konuştu.



Sakatlığı için konuşan Umut, "Sanırım iyiyim. Çok fazla yüksek topa çıktık, sanırım ondan oldu. Devam edersem daha büyük sakatlık olabilirdi, doktorum izin vermedi. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. MR'a girdikten sonra belli olur. Çok ciddi bir şey yok diye umuyorum." dedi.



Ligdeki durumları için de açıklama yapan 28 yaşındaki futbolcu, "Sıkıntılı bir durumdayız. Her hafta neredeyse 1-2 oyuncu ayrılıyor. Gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Puan olarak avantajlı duruyoruz. 40 puan ligde kalma barajı derler. 40 puana tutunduk. Bir galibiyet ya da iki beraberlikle garantileriz gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.





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