Umut Bulut attı ama Eyüpspor kazanamadı!

TFF 1. Lig'de Eyüpspor, Balıkesirspor'u ağırladığı maçta öne geçti ama skoru koruyamadı. Mücaedele eşitlikle bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Bulut attı ama Eyüpspor kazanamadı!
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26 Aralık 2021 20:56
TFF 1. Lig'de 18. hafta maçında Eyüpspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Eyüpspor'un golünü 22. dakikada Umut Bulut kaydetti. Balıkesirspor'un golü 40. dakikada Erdem Gökçe'den geldi.

Umut Bulut, Eyüpspor'da 17. lig maçında 10. golüne ulaştı.

Bu beraberliğin ardından Eyüpspor puanını 32'ye yükseltti. Son sıradaki Balıkesirspor da puanını 8 yaptı.

TFF 1. Lig'de bir sonraki hafta Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Balıkesirspor, Boluspor deplasmanına çıkacak.


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