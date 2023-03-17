Ümraniyespor, Kasımpaşa deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, 18 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Kasımpaşa deplasmanında
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17 Mart 2023 15:10
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, 18 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde 24 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 21 puanla son sırada yer alıyor.

Yaşanan depremler nedeniyle lige verilen aranın ardından Adana Demirspor'la iç sahada 1-1 berabere kalan HangiKredi Ümraniyespor, ardından Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Geçtiğimiz hafta, ligden çekilen Gaziantep FK maçında hükmen 3-0 galip ilan edilen Ümraniyespor, son 3 haftada hanesine 7 puan yazdırarak rakipleriyle arasındaki puan farkını azalttı.

Bu maç öncesinde Ümraniyespor'da Isaac Sackey, Tomislav Glumac ve Valentin Gheorghe sarı kart sınırındaki oyuncular.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede Ümraniyespor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu.

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