Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, Ümraniyespor'u konuk etti.Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü, 53. dakikadakaydetti.Öte yandan Ümraniyespor'un golünü kaydeden, rakibine yaptığı müdahale sonrası 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra ilk mağlubiyetini alan Boluspor, 11 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.Ligde 5 maç sonra ilk galibiyetini alan Ümraniyespor ise 7 puana yükselerek 15. sıraya yerleşti.Gelecek hafta Boluspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Çorum FK'yi konuk edecek.Bolu AtatürkBurak Olcar, Enes Biroğlu, Çağrıcan PazarcıklıOrkun Özdemir, De Lima, Devran Şenyurt (Dk. 70 Ömürcan Artan), Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 60 Buğra Çağıran), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Onur Öztonga, Boakye, Rasheed (Dk. 47 Arda Usluoğlu), BalburdiaCihan Topaloğlu, Batuhan Çelik, Bardhi (Dk. 87 Talha Bartu Özdemir), Barış Ekincier, Yusuf Kocatürk, Hoti (Dk. 70 Serkan Göksu), Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 35 Soukou), Ali Turap Bülbül, DokanovicDk. 53 Batuhan Çelik (Eminevim Ümraniyespor)Dk. 81 Batuhan Çelik (Eminevim Ümiraniyespor)Dk. 18 Rasheed, Dk. 40 Boakye, Dk. 90+3 De Lima (Boluspor), Dk. 58 Bardhi, Dk. 89 Serkan Göksu, Dk. 90 Cihan Topaloğlu, Dk. 90+3 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)