23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
0-011'
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
1-111'
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
0-18'
23 Eylül
Espanyol-Valencia
0-010'
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Ümraniyespor'dan Boluspor'a çelme!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Ümraniyespor, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

calendar 23 Eylül 2025 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 19:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ümraniyespor'dan Boluspor'a çelme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, Ümraniyespor'u konuk etti. 

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. 

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü, 53. dakikada Batuhan Çelik kaydetti. 

Öte yandan Ümraniyespor'un golünü kaydeden Batuhan Çelik, rakibine yaptığı müdahale sonrası 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra ilk mağlubiyetini alan Boluspor, 11 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı. 

Ligde 5 maç sonra ilk galibiyetini alan Ümraniyespor ise 7 puana yükselerek 15. sıraya yerleşti. 

Gelecek hafta Boluspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Çorum FK'yi konuk edecek.
Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı

Boluspor: Orkun Özdemir, De Lima, Devran Şenyurt (Dk. 70 Ömürcan Artan), Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 60 Buğra Çağıran), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Onur Öztonga, Boakye, Rasheed (Dk. 47 Arda Usluoğlu), Balburdia


Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik, Bardhi (Dk. 87 Talha Bartu Özdemir), Barış Ekincier, Yusuf Kocatürk, Hoti (Dk. 70 Serkan Göksu), Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 35 Soukou), Ali Turap Bülbül, Dokanovic

Gol: Dk. 53 Batuhan Çelik (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Batuhan Çelik (Eminevim Ümiraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rasheed, Dk. 40 Boakye, Dk. 90+3 De Lima (Boluspor), Dk. 58 Bardhi, Dk. 89 Serkan Göksu, Dk. 90 Cihan Topaloğlu, Dk. 90+3 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.