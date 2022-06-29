Ümraniyespor'a Steaua'dan kanat!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Rumen futbolcu Valentin Gheorghe'yi kadrosuna dahil etti.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rumen ekibi FCSB'de forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Valentin Gheorghe'nin satın alma opsiyonlu olarak 1 yıl kiralandığı bildirildi.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rumen ekibi FCSB'de forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Valentin Gheorghe'nin satın alma opsiyonlu olarak 1 yıl kiralandığı bildirildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ