Ümit Milliler, kritik maçta Ukrayna'yı tek golle geçti!

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında Türkiye, Ukrayna'yı konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 1-0 kazandı.
Millilerimize galibiyeti getiren gol 73. dakikada Emirhan İlkhan'ın ayağından geldi.
Beşiktaş forması giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu 30. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bu sonuçla birlikte U21 Türkiye, gruptaki puanını 8'e çıkardı. U21 Ukrayna ise 4 puanda kaldı.
Millilerimiz, bir sonraki maçında Litvanya U21 deplasmanına gidecek.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Georgi Ginchev, Georgi Doynov, Svetoslav Stoychev (Bulgaristan)
Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yusuf Akçiçek, Berkay Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Dk. 70 Eyüp Aydın), Emirhan İlkhan (Dk. 85 Barış Kalaycı), İsak Vural, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu (Dk. Melih Bostan), Semih Kılıçsoy (Dk. 85 Ali Habeşoğlu)
Ukrayna: Krapyvtsov (Dk. 44 Pakholiyuk), Krupskii, Kysil, Zaharcenko, Korniichuk, Varfolomieiev (Dk. 83 Pastukh), Tsarenko (Dk. 46 Hlushchenko), Krevsun, Synchuk, Matkevych (Dk. 46 Slesar), Stepanov (Dk. 56 Pyshchur)
Gol: Dk. 73 Emirhan İlkhan (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 16 Korniichuk, Dk. 49 Krevsun, Dk. 56 Kysil (Ukrayna), Dk. 37 Cihan Çanak, Dk. 50 İsak Vural, Dk. 62 Ayberk Karapo, Dk. 85 Eyüp Aydın, Dk. 88 Hamza Güreler, Dk. 90+1 Deniz Ertaş (Türkiye)
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
24. dakikada Semih Kılıçsoy'un sıfırdan altıpasa etkili ortasına Cihan Çanak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin ayaklarından oyun alanına döndü.
73. dakikada Türkiye öne geçti. Savunma arkasına atılan uzun pasta rakip savunmada yapılan hatayla topu ceza sahası dışı sağ çaprazda önünde bulan Emirhan İlkhan, meşin yuvarlağı temiz bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşma, millilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
