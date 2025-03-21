Ümit Milli Takımımız, hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya geldi. Ümit Milliler, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Ümit Milli Takım, 10. dakikada İzzet Çelik'in attığı golle 1-0 öne geçti. Kosova, 33. dakikada Leon Frokaj ile 1-1'lik eşitliği buldu ve devre 1-1 sona erdi.



Ümit Milli Takım, Semih Kılıçsoy'un 65. dakikada penaltıdan attığı golle Kosova'yı hazırlık maçında 2-1 mağlup etti.



Ümit Milli Takım, bir sonraki hazırlık maçında 25 Mart Salı günü Belarus ile karşı karşıya gelecek.



