08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan'ı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Kazakistan Futbol Federasyonundan Bulat Sariyev'in düdük çalacağı müsabakada Sariyev'in yardımcılıklarını Sergei Vassyutin ve Yuriy Tikhonyuk üstlenecek.


Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, grupta Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Millilerin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın (Galatasaray), Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
