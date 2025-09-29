29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
1-075'
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası başladı

Uluslararası Mersin Cup U14 Avrupa Tenis Turnuvası'nda heyecan başladı.

calendar 29 Eylül 2025 18:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı AvrupaTenis Turnuvası, 9 ülkeden 62 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Uluslararası TenisFederasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde organize edilen turnuva, Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü'ndeki kortlarda gerçekleştiriliyor. 

Ana tablo maçlarıyla başlayan turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Romanya, İsviçre, Fas, Mısır, Ukrayna ve Hollanda'dan 62 sporcu mücadele ediyor.


Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü Asbaşkanı Avni Sönmez, AA muhabirine, uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte her geçen yıl tenise olan ilginin arttığını dile getiren Sönmez, "Tenis, yılın 300 günü dışarda oynayabileceğimiz bir spor. Mersin, çok rağbet gösterilen bir tenis kenti haline geldi. Yurt dışından gelen çocukları misafir ediyoruz, kentimizi tanıyoruz. Buradaki çocuklarla arkadaşlık kurup maçlar yapıyorlar. Bu anlamda çok mutluyuz." diye konuştu.
Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası, 5 Ekim'deki final maçlarıyla sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
