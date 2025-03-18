Uğurcan Çakır, kalesinde güven veriyor

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçın 11'inde rakiplerine gol şansı vermedi. Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, gol yemediği karşılaşmalarda 25 puan elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır, kalesinde güven veriyor
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18 Mart 2025 12:58
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 26 maçın 11'inde gol yemedi.

Maç başına 1,19 gol yedi

Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı.

Bordo-mavililer, maç başına kalesinde 1,19 gol gördü.

Gol yemediği 11 karşılaşma

Trabzonspor, ligde Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, sahasında RAMS Başakşehir, Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, deplasmanda da RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

11 maçta 25 puan aldı

Trabzonspor, gol yemediği 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı.

Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

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