Uğurcan Çakır imzayı atıyor!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor'da geleceği netleşen Uğurcan Çakır için beklenen gelişme yaşandı. Bordo-Mavili yönetim, tecrübeli eldivenle yeni kontrat konusunda el sıkıştı.
MAAŞI 2,5 MİLYON EURO OLACAK
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın maaşı yeni sözleşmeyle birlikte 2.5 milyon Euro'ya (yaklaşık 116 milyon TL) yükseltilecek.
AVRUPA DEFTERİ KAPANDI
Uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarında olan ve adı sık sık transferle anılan milli kalecinin, bu hamleyle birlikte kulüpte kalıcı hale gelmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE ÇOK KONUŞULDU
Uğurcan'ın Fenerbahçeye transfer olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş, Trabzonspor taraftarı tecrübeli kaleciye sosyal medyadan ateş püskürmüştü.
Yönetimle yapılan görüşmelerin ardından tarafların tüm detaylarda anlaştığı ve resmi imzanın kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.
MAAŞI 2,5 MİLYON EURO OLACAK
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın maaşı yeni sözleşmeyle birlikte 2.5 milyon Euro'ya (yaklaşık 116 milyon TL) yükseltilecek.
AVRUPA DEFTERİ KAPANDI
Uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarında olan ve adı sık sık transferle anılan milli kalecinin, bu hamleyle birlikte kulüpte kalıcı hale gelmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE ÇOK KONUŞULDU
Uğurcan'ın Fenerbahçeye transfer olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş, Trabzonspor taraftarı tecrübeli kaleciye sosyal medyadan ateş püskürmüştü.
Yönetimle yapılan görüşmelerin ardından tarafların tüm detaylarda anlaştığı ve resmi imzanın kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.
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