Uğur Altınel'den gümüş madalya

Milli sporcu Uğur Altınel, 32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası'nda Alman partneri Marcus Lauden ile gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uğur Altınel'den gümüş madalya
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10 Temmuz 2022 21:10
Almanya'da düzenlenen 32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası'nın son gününde, çiftler kategorisinde milli sporcu Uğur Altınel, Alman partneri Marcus Laudan ile gümüş madalya kazandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de gerçekleştirilen turnuvada Uğur Altınel-Marcus Laudan ikilisi, finalde Bryan Barten ve Robert Shaw çiftine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Uğur Altınel, tekler kategorisinin yarı final mücadelesinde ise Kanadalı raket Robert Shaw'a 2-1 yenilerek madalya şansını değerlendiremedi.

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