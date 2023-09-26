Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 8 yıl sonra final oynayan Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, lig maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalar yaptı.

Kaf-Kaf'a daha önce 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te lig şampiyonlukları yaşatıp, Avrupa'da 2013 ve 2021 yıllarında 2 kez final oynatan Ufuk Sarıca, "Yeni hayallerimiz var" dedi.

Yeni sezon arifesinde kadrosuna 6 takviye yapan yeşil-kırmızılılarda Sarıca, "Yine zorlu bir lig bizi bekliyor. Bütün ekipler iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Biz de yeni oyuncularımızı, yeni kurgularımızı yoğunlaştırıp bir takım haline getirmeye çalıştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce oyuncu olarak da görev yaptığı, ilk olarak 2012 yılında çalıştırmaya başladığı Pınar Karşıyaka'nın dümeninde 9'uncu sezonunu geçirecek Ufuk Sarıca, "Geçen sezona çok daha fazla yeni oyuncuyla lige girmiştik. Bu sene 6 transferimiz var. Özellikle ana oyuncularımız değişti ve biraz da sezon hazırlıkları kısmına geç dahil olduk. Ancak herkes iyi niyetle çalışıyor. Yetenekli oyuncularımız var. İleride ligin ortalarına doğru çok daha tehlikeli olabilecek bir takımız. Önemli olan iyi niyetle çalışmaya devam etmek. İnşallah geçen sene gibi güzel bir sezon geçiririz" diye konuştu.

Ligde sezona pazar günü Aliağa Petkimspor deplasmanında başlayıp, ardından şampiyonluk yarışındaki iddialı takımlar Fenerbahçe, Anadolu Efes (D) ve Türk Telekom'la art arda karşılaşacak Pınar Karşıyaka'da, "Fikstür biraz zorlu" diyen Sarıca, "Aliağa Petkimspor deplasmanıyla başlayıp, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Türk Telekom gibi takımlarla üst üste karşılaşacağız. Sonuçta bir yerde karşılaşacaktık. Sezon öncesi herkes için eksiklikler, sıkıntılar geçerli. Biz geçen sezona da zor fikstürle başlamıştık. Elimizden geleni yapıp buralarda daha az kayıpla ilerleyen haftalara ligi taşımak istiyoruz. Çünkü sonuçta biliyoruz ki gerçekten çok kaliteli ve yetenekli bir takımız ve o takım biraz daha geliştiği sürede biz başarıya ortak olacağız. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum" dedi.

Daha önce 2021 yılında final oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonda Play-In etabında elenen Karşıyaka'da, "Basketbol Şampiyonlar Ligi öncelikli hedefimiz" diyen Ufuk Sarıca, "Orada önce son 8'e kalmak bizim için hem başarı hem de devamını getirme fırsatı olacak. Avrupa'da zorlu bir maraton olacak. Öncelikle ilk etabı hatasız geçmek gerekiyor. Ligde de öncelikle ilk 4 sıra içinde yer almayı düşünüyoruz. Çünkü oraya paralel olarak Play-Off'ta avantaj elde edebiliyorsunuz. Pınar Karşıyaka son 4 senedir hep oraya aday oldu. Bazen ikinci, bazen üçüncü olduk. Bu önemli çünkü zor bir lig oynuyorsun ve ilk 4'ün içinde yer almak sezon sonunda takımı çok daha iyi yerlere getirebiliyor" dedi.

Avrupa'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yer alan, ilk Avrupa maçını 17 Ekim'de Belçika temsilcisi Oostende ile oynayacak Pınar Karşıyaka'da taraftarlara mesaj veren Ufuk Sarıca, "Bizim bu salonda hınca hınç dolu ne maçlarımız oldu. Bazen geriden gelip kazandık, bazen taraftarımız bizi bazen biz onları coşturduk. Yine bu sene öyle bir salon atmosferi olacağına inanıyorum. Hep beraber çok daha güçlü oluyoruz. Taraftarımızla birlikte yeni hayallerin peşinden koşalım" açıklamasını yaptı.

Pınar Karşıyaka yeni sezon öncesi kadrosunu 6 transferle revize etti. Geçen sezondan Angel Delgado, Braian Angola, Mindaugas Kuzminskas, Berkan Durmaz, Dusan Cantekin ve Ali Efe Barış'la yollarını ayıran Kaf-Kaf, Errick McCollum, Jaylon Brown, Vitto Brown, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep ile Ergi Tırpancı'yı kadroda tuttu. Yeşil-kırmızılı ekip transferde NBA ve Euroleague patentli yabancılar kısa forvet Kelan Martin, uzun forvet Darrun Hilliard, pivot Vernon Carey Jr, uzun forvet Hakan Sayılı ve İnanç Mert Hotamış ile pivot Furkan Haltalı'yı aldı.