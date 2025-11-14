UFC'de son zamanların en iyi maçı!

EFSANE11 KODUYLA S SPORT PLUS AYLIK 111 TL!

"GRAPPLING İLE YENECEĞİM"

BİRİ 10 YILDIR, BİRİ 9 YILDIR YENİLMİYOR

Islam Makhachev, ikinci UFC şampiyonluğu için hafif sıklet kemerini bırakarak welter sıklet klasmanına geçti.Khabib Nurmagomedov'un öğrencisi, cumartesiyi pazara bağlayacak gece New York'taki Madison Square Garden'da welter sıkletin kemer sahibi Jack Della Maddalena ile UFC 322 dövüş kartının başrolünde yer alacak, mücadeleyi Türkiye'den S Sport canlı olarak yayınlayacak.Makhachev, yarı Orta Sıklet klasmanına geçmek için kilo aldı ve artan kilolarıyla kendini rahat hissettiğini dile getirdi.Makhachev, TNT Fight Sports'a "Welter sıklet için çok büyük sayılmam, ama kesinlikle küçük de değilim. Kilo aldım. Artık iri bir adam oldum. Kendimi rahat hissediyorum ve kampta, tüm kamp boyunca gerçekten iyi hissediyorum. Şu anda dövüş haftasındayız, enerjim var, bilirsiniz. Mutluyum. Sağlık açısından, welter sıkletin benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.Stil açısından bakıldığında, Makhachev 'grappling'de açık bir üstünlüğü olacağına inanıyor ve şampiyonu yerde bitireceğini tahmin ediyor.Makhachev, "Jack'in vuruşları iyi. Grappling veya güreşte iyi olmadığını biliyorum ama zayıf bir noktası yok, onun iyi noktası vuruşları. Bu yüzden onu yere indirmeye, tutmaya ve yerde bitirmeye çalışacağım, bu bir sır değil," dedi.İkinci bir UFC sıklet unvanı kazanmak ve seçkin şampiyonlar kulübüne katılmak Makhachev'i motive ediyor. Bu, kariyer mirası için istediği bir başarı...Dağıstanlı dövüşçü, "Tabii ki, çifte şampiyon olmak büyük bir şey. Örneğin, ülkemizde kimse çifte UFC şampiyonu olmak istemiyor. Bu yüzden bu benim mirasım için büyük bir şey. Bu kemeri gerçekten almak ve savunmak istiyorum." dedi.Bu maç, dövüş organizasyonunun en uzun galibiyet serilerine sahip iki dövüşçüyü karşı karşıya getirecek.Makhachev, 15 maçlık galibiyet serisiyle maça çıkıyor. Kariyerindeki tek yenilgisi on yıl önceydi. Della Maddalena ise 18 maçlık galibiyet serisiyle oktagona çıkıyor, en son yenilgisinden bu yana dokuz yıl geçti.