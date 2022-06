UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin X raporu

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasında 9 maç oynandı.



UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.



A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz'in İsviçre'yi 4-0 yendiği maçta goller 15. dakikada William Carvalho, 35 ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 68. dakikada Joao Cancelo'dan geldi. Çekya ise İspanya ile 2-2 berabere kaldı.



C Ligi 2. Grup maçında ise Yunanistan'ın deplasmanda Kosova'yı 1-0 yendiği maçta karşılaşmanın tek golü 36. dakikada Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'tan geldi.



Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



A Ligi



2. Grup:



Portekiz - İsviçre: 4-0



Çekya - İspanya: 2-2



B Ligi



4. Grup:



İsveç - Norveç: 1-2



Sırbistan - Slovenya: 4-1



C Ligi



2. Grup:



Kosova - Yunanistan: 0-1



Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey İrlanda: 0-0



4. Grup:



Bulgaristan - Gürcistan: 2-5



Cebelitarık - Kuzey Makedonya: 0-2



D Ligi



2. Grup:



San Marino - Malta: 0-2





