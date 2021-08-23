UEFA Şampiyonlar Liginde play-off rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmaları, 24 Ağustos Salı ve 25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Liginde play-off rövanş maçları başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2021 14:53
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş karşılaşmaları, 24 Ağustos Salı ve 25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

24 Ağustos Salı:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz)

Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç)

Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre)

25 Ağustos Çarşamba:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya)


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.