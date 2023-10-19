UEFA'dan İsrail için karar!

UEFA , günlerdir Filstin'de masum insanlara saldıran İsrail ile ilgili kararını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan İsrail için karar!
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19 Ekim 2023 15:55
Son güncelleme 19 Ekim 2023 16:06
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Rusya'yı Avrupa'daki bütün futbol organizasyonlarından men eden UEFA, İsrail ile ilgili görüşme yaptı. İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sonrası UEFA'dan flaş bir karar geldi.

UEFA, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verildiğini açıkladı.

Konferans Ligi'ndeki Maccabi Tel-Aviv ve Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Haifa iç sahadaki UEFA maçlarını İsrail dışında oynayacak.

Öte yandan sosyal medyada İsrail'in Avrupa'daki futbol organizasyonlarından men edilmemesi nedeniyle UEFA'ya tepki gösterildi.

MACCABI HAIFA ÇEKİLDİ

Öte yandan Maccabi Haifa'nın UEFA Gençlik Ligi'nden çekildiği ve yerine Sparta Prag'ın getirildiği bildirildi.

BELÇİKA-İSVEÇ MAÇI OYNANMAYACAK

UEFA, Belçika ile İsveç arasında oynanan ve silahlı saldırı sonrası iki kişinin ölmesi nedeniyle yarıda kalan maçın, iki ülkenin onayıyla 1-1 tescillendiğini açıkladı.

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