UEFA'dan Alvarez'in penaltısı için açıklama!

UEFA, penaltılarda çift dokunuşun kasıtsız olduğu durumlarda çift dokunuş kuralının değiştirilmesi konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlayacak.

Haber; Sporx.com
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UEFA'dan Alvarez'in penaltısı için açıklama!
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13 Mart 2025 17:25
Son güncelleme 13 Mart 2025 17:27
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid - Real Madrid maçının ardından bir açıklama yaptı.

UEFA, Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı nedeniyle Atletico Madrid'in maçın ardından başvuru yaptığını duyurdu.

UEFA'nın açıklamasında, Alvarez'in penaltıdan önce destek ayağıyla topa temas ettiği kaydedildi.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Atletico Madrid, Real Madrid maçının ardından Julian Alvarez'in iptal edilen penaltı pozisyonuyla ilgili UEFA'ya resmi olarak başvuru yapmıştır.

Alvarez, penaltı vuruşundan önce destek ayağıyla -minimum düzeyde olsa da- topa temas etmiştir. Mevcut kural uyarınca, VAR'ın hakemi uyararak golün iptal edilmesini söylemesi gerekiyordu."



KURAL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HAMLE

Öte yandan UEFA, penaltılarda çift vuruş için harekete geçiyor.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Alvarez'in pozisyonunun ardından, penaltılarda çift dokunuşun kasıtsız olduğu durumlarda çift dokunuş kuralının değiştirilmesi konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağı duyuruldu.

 

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