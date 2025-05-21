UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Tottenham!

🔊Tottenham taraftarının gol sonrası verdiği tepki. pic.twitter.com/VhCFO2iPBt



— Sporxtv (@sporxtv) May 21, 2025

KIRILMA ANI! VAN DE VEN UÇARAK TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 🔥pic.twitter.com/lzPi7tBLRt



— Sporxtv (@sporxtv) May 21, 2025

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi.San Mames Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 1-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.Tottenham'a galibiyeti getiren golü, 42. dakikadakaydetti.İlk yarı, Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda başka gol sesi çıkmadı.Bu sonuçla birlikte Tottenham, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaştı.Öte yandan Tottenham, 17 yıl sonra ilk kez bir majör kupa kazandı.2008'de oynanan İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ağlarını iki kez havalandıran Tottenham kupaya uzanan taraf olmuştu. Spurs Daha sonra çıktığı dört final maçını da gol atamadan kaybetmişti.Mücadelenin 42. dakikasında sol kanatta topla buluşan Pape Sarr, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Ön direkte bulunan Brennan Johnson'ın dokunuşunun ardından Luke Shaw'dan seken top, kaleci Andre Onana'nın müdahalesine rağmen yakın köşeden ağlarla buluştu.Tottenham taraftarları, golün ardından büyük sevinç yaşadı.Mücadelenin 69. dakikasında Manchester United, beraberlik golüne çok ama çok yaklaştı. Tottenham yarı alanının ortalarından kullanılan serbest vuruşta Bruno Fernandes, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Kaleci Vicario'nun elinden sektirdiği topa ceza alanında Rasmus Hojlund kafayı vurdu, Vicariyo'yu aşan topa Van de Ven kale çizgisi yakınında havada sağ ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi.Karlılaşmanın 75. dakikasında Manchester United etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Alejandro Garnacho sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Soluna uzanan kaleci Vicario, sol eliyle harika bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi.UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham, Manchester United karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.16. dakikada Manchester United gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde Bruno Fernandes'in ortasında, kaleci Vicario'nun müdahalesinin ardından sağ çaprazda topla buluşan Maguire'in pasında meşin yuvarlağı önüne alan Diallo rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Top uzak direğin yanından auta gitti.Tottenham, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.BİRAZDAN...