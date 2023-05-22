UEFA Avrupa Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi finalini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı!
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22 Mayıs 2023 16:54
Sevilla ve Roma arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Taylor'ın yardımcıları, Gary Baswick ve Adam Nunn olacak. Stuart Attwell'in video yardımcı hakem olarak görev alacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Michael Oliver üstlenecek.

İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları arasındaki müsabaka, 31 Mayıs Çarşamba günü Puskas Arena'da oynanacak.

Anthony Taylor, 2020 yılında yine aynı statta Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanan UEFA Süper Kupası finalini de yönetmişti.

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