UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu 24 Ağustos Perşembe günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
20.00 Slavia Prag (Çekya) - Zorya Luhansk (Ukrayna)
20.00 Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)
21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)
21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)
21.30 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Sheriff (Moldova)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Cukaricki (Sırbistan)
22.00 LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
20.00 Slavia Prag (Çekya) - Zorya Luhansk (Ukrayna)
20.00 Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)
21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)
21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)
21.30 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Sheriff (Moldova)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Cukaricki (Sırbistan)
22.00 LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)