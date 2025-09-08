08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Udinese'den Nicolo Zaniolo açıklaması

Udinese Spor Müdürü Gianluca Nani, Galatasaray'dan transfer ettikleri Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

Udinese Spor Müdürü Gianluca Nani, Galatasaray'dan kadroya katılan Nicolo Zaniolo'nun transferine dair açıklamalarda bulundu.

Nani, "Zaniolo'nun olgunlaştığını ve en üst seviyeye dönmek için son şansının Udinese olduğunu gördüm. Zaniolo, diğer teklifleri reddetti ve Udinese'ye gelmeyi çok istedi. Udinese'nin kendisini yeniden kanıtlamak için doğru kulüp olduğuna inanıyor, ayrıca yeteneği de tartışılmaz." diye konuştu.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zaniolo ile ilgili geçtiğimiz günlerde, "Zaniolo ile bu süreçte görüştük, o da buraya geldikten sonra süre almaya başladı. Onun isteği, burada illa kalmayacağım değildi ama İtalya'ya gidip tekrar oynayıp, tekrar milli takıma gitmekti. Onun da bir değeri var. Bu değeri tekrar yakalamak, orada daha çok oynayacağını düşünüyor. Transferin son günü aşırı bir istek geldi. Kaldığı durumda, aynı faydayı verecek mi, vermeyecek mi, kalıp mutsuz olmasını istemiyorum. Oynamak isteyen bir oyuncu. Udinese'de çok fazla oynayacağını düşünüyor. Bu sene farklı döndü. Çok iyi bir iletişimimiz oldu ama bu olunca böyle bir karar aldık." demişti.

26 yaşındaki İtalyan futbolcu, Avrupa'da transferi son günü olan 1 Eylül'de Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla transfer olmuştu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
