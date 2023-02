Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kabine üyeleri ve kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık" açıklamasını yaptı.



Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanlığı, 3 milyar 600 milyon TL bağışladı.



Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Tek Yürek Türkiye bağış kampanyasına toplam 100 Milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Akzirve Şirketler, depremzedeler için 30 Milyon TL yardım yapacaklarını duyurdu.



Sancak Holding, depremzedeler için 20 Milyon TL bağışladı.



ASELSAN, depremzedeler için 10 Milyon TL katkıda bulundu.



Türkiye Kömüş İşletmeleri, depremzedeler için 25 Milyon TL bağışladı.



Torku, depremzedeler için 15 Milyon TL + Konut yardımında bulunacağını açıkladı.



TESKOM Genel Müdürü Abdülkadir Akgül, depremzedeler için 200 Milyon TL bağışladı.



Botaş International Company Başkanı Nadir Ekin 100 milyon TL bağışladığını açıkladı.



Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik 150 milyon TL bağış yaptıklarını belirtti.



Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Aki 20 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.



Akmercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kesgin, 20 milyon TL olarak açıkladığı bağışı Acun Ilıcalı'nın teklifiyle 30 milyon TL'ye yükseltti.

Alagöz Holding Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz 25 milyon TL bağışladı. Acun Ilıcalı'nın teklifiyle yardım miktarını 30 milyon TL'ye çıkardı.

Kibar Holding, 50 milyon TL bağış yaptı.



Diyanet adına Ali Erbaş, 310 milyon liralık bağış yapıldığını açıkladı. Erbaş, ayrıca 3 maaşını da bağışladı.



Limak Holding Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasına 100 milyon TL bağışta bulundu.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 25 milyon TL bağışta bulundu.



'Türkiye Tek Yürek' programında an itibariyle 98 Milyar 142 milyon 100 bin TL toplandı.

Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ulusal televizyon kanalları ortak bir yardım yayını kararında buluştu. 'Türkiye Tek Yürek' sloganıyla yayınlanan bu programa birçok ünlü isim katıldı. Bu özel günde ATV, Star TV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7 televizyonları aynı çatı altında buluştu. Vatandaşlarımız ve ülkemizin birçok şirketi, yayına bağlanarak depremzedelerimiz için yardımda bulundu.Yayın Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapıldı.Acun Ilıcalı, depremzedeler için 5 milyon TL bağışta bulundu.Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 1 milyar TL bağışladı.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 1 milyon Euro bağışladığını duyurdu.Emlak Konut depremzedeler için 1 milyar TL bağışladı.İbrahim Ural isimli bir vatandaş, tüm mal varlığını bağışladığını açıkladı.Haluk Levent, 500 bin TL bağış yaptığını açıkladı.Trendyol, depremzedeler için 100 milyon lira bağışladı.Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, aralarında topladıkları 3 milyon 300 bin TL'yi depremzedeler için bağışladı.Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir 3 milyon TL bağış yaptı.LC Waikiki, depremzedelere için 200 milyon lira bağışladı.Ankara Fenerbahçeliler Derneği, deprem bölgesine yardım etmek için giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Ahmet Sezer Ören adına 500 bin lira bağışladı.Koton, depremden zarar gören vatandaşlar için 5 milyon TL bağışladı.Flo Mağazacılık, depremzedeler için 5 milyon lira bağış yaptı.Rizespor'un eski başkanı Hasan Kartal, Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasına 10 milyon TL bağışladı.KKTC Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı. #TürkiyeTekYürekBaşakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu yıl alacağı tüm maaşını Tek Yürek kampanyasına bağışladı.Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, 300 milyon TL bağışladı.Dursun Özbek: "Çok enteresan bir bağış geldi. Bir Çinli 2 bin dolarlık bir bağış yaptı."Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ailesi adına 1 milyon TL bağış yaptı.Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Edin Visca, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 100 bin Euro bağışladı.Edin Visca: "Tüm Türkiye'ye başın sağ olsun diyorum. Geçmişte benim ülkemde de çok zor zamanlar yaşadık ve Türkiye bize yardım etti. Şu anda Bosna-Hersek'te de yardım toplanıyor. 12 senedir buradayım, ben de bu kampanya için 100 bin euro bağışlamak istiyorum."Edin Visca: "Biz Bosna Hersek'te çok kötü zamanlar yaşadığımız zaman Türkiye bize çok yardım etti. Bunu hiç unutmayacağız. Bosna'da şu an sokaklarda Türkiye için yardım toplanıyor. Ben de 100 bin Euro bağışlıyorum."Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Kulübü adına 2 milyon TL bağışta bulundu.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu.Erden Timur, Dursun Özbek'i arayarak 10 milyon lira bağış yapmak istediğini söyledi.Acun Ilıcalı, Fettah Tamince'nin 100 milyonluk bağışını ricayla 120 milyon liraya yükseltti.Türkiye Tek Yürek programında depremzedeler için şu ana kadar toplam 104 Milyar 4 Milyon 905 bin TL toplandı.Eski Başbakan Tansu Çille, depremzedeler 1 milyon TL bağışta bulundu.Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak ailesi adına 5 Milyon, kızı ve vefat eden torunu adına 2 Milyon TL bağış yaptı.Türk Telekom, depremzedeler için 2 milyar lira bağışladı.Zirve Holding, Turkuaz Medya adına AFAD'a 700 bin lira bağışladı.Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, depremzedeler için 3 milyar lira bağışladı.Nihat Hatipoğlu, depremzedeler için 200 bin TL bağışta bulundu.Isparta'nın köyünden Hüseyin Kılıç 150 lira bağışladı: "Bu bayrak inmesin, bu millet, bu vatan bölünmesin."RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, depremzedeler için 200 bin lira bağışladı.İsminin açıklanmasını istemeyen, depremde akrabalarını kaybeden bir iş insanı 50 milyon lira bağışladı.Zorlu Holding, depremzedeler için 30 milyon lira bağışladı.Ahlatçı Holding Başkanı Ahmet Ahlatçı, depremzedeler için 100 milyon lira bağışladı.Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, depremzedeler için 2 milyar lira bağışladı.'Türkiye Tek Yürek' programının ilk yarım saatinde 7 milyar 432 milyon 900 bin lira toplandı.Bilfen Okulları, depremzedeler için 1 milyon lira bağışladı.Memur-Sen depremzedeler için 10 milyon TL bağışta bulundu.Hak-İş, depremzedeler için 10 milyon lira bağışladı.ATV Turkuaz Güvenlik Birimi, depremzedeler için 50 bin lira bağışta bulundu.'Türkiye Tek Yürek' programına bağlanan 14 yaşındaki bir çocuk kumbarasındaki 200 lirayı depremzedeler için bağışladı.'Türkiye Tek Yürek' programında depremzedeler için şu ana kadar toplam 17 milyar 498 milyon 950 bin TL toplandı. Toplam 2 milyon 289 bin 967 SMS (1 SMS 50 TL) atıldı.Halk Bankası, depremzedeler için 7 milyar lira bağışladı.Turkcell, depremzedeler için 3 milyar 500 milyon lira bağışladı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 2 milyar TL bağışladığını açıkladı.Artaş Grubu / Avrupa Konutları 20 milyon TL bağışta bulundu.VakıfBank, depremzedeler için 12 milyar TL'yle bağış rekoru kırdı!Ziraat Bankası, depremzedeler için 20 Milyar TL bağışta bulundu!Bölgesel Amatör Lig ekibi Adana 1954 FK, 200 bin lira bağışladığını duyurdu.Kalyon Holding, 950 milyon TL bağışta bulundu.'Türkiye Tek Yürek' programında depremzedeler için şu ana kadar toplam 55 Milyar 266 Milyon 494 bin TL bağış toplandı.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağlanarak bir maaşını bağışladı.Bonna Porselen 1 Milyon TL bağışta bulundu.Kenan Kıran adlı bi iş insanı ortağıyla birlikte 1 milyon TL bağış yaptı.Bel Beton 5 milyon TL bağışta bulundu.Huzur Plastik 2,5 milyon TL bağış yaptı.Merkez Bankası, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 30 milyar TL bağışladı.Eti, 10 milyon TL'lik bağışta bulundu.Ölmez Madencilik 10 milyon TL bağışta bulundu.Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2 milyar lira bağış yaptı.İstanbul Süryani Cemaati Ruhani lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL bağışta bulundu.'Türkiye Tek Yürek' programında toplam 92 milyar 899 milyon 912 bin TL bağış toplandı.Türk-İş 20 milyon TL bağışta bulundu.Özdilek Holding, depremzedeler için 20 milyon TL bağışta bulundu.Ziraat Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir 1 milyar TL bağışta bulundu.Selin Ciğerci, depremzedeler için 1 milyon lira bağışladı.Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından 7 milyon TL bağışladı.Tuğrul Selmanoğlu, depremzedeler için 1 milyon lira bağışladı.Ziraat Katılım tarafından 1 Milyar TL bağış yapıldı.'Türkiye Tek Yürek' programında toplam 3 milyon çağrı yapıldığı açıklandı.MÜSİAD Başkanı tarafından 10 milyon TL bağışlandı.Boyner, depremzedeler için 50 milyon lira bağışladı.Türk Hava Yolları, depremzedeler için 2 milyar lira bağışladı.Türkiye Ermenileri Patriği depremzedeler için 3 milyon lira bağışladı.Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi birer maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle birlikte 213 TV ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden tüm kardeşlerimizi selamlıyorum. Yaşadığımız 2 büyük deprem 11 ilimizde büyük yıkıma ve hepimizin ciğerini yakan can kaybına yol açmıştır. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yarılarımıza acil şifa diliyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünkü kampanyada toplanacak paralarla bilikte AFAD'a gelen her kuruş depremzedeler için harcanacaktır. Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. İlk olarak 100 milyar TL'lik bir destek verdik. Bundan sonra da ne gerekiyorsa bunları vermeye devame decek. 1 yıl içerisinde bu konutları yaparak sahiplerine teslim edeceğiz."