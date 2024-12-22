Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 17. hafta sürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 17. hafta, yapılan 5 maçla sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 17. hafta sürüyor
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22 Aralık 2024 21:13
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasına 5 maçla devam edildi.

Ligde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

İstanbul Ankaspor-Esenler Erokspor: 76-93

Konya Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 102-99

Carpartner TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyesi: 73-72

Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Gaziantep Basketbol: 85-80

MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Fenerbahçe Koleji Novotel: 85-66

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