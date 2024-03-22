Türkiye Ralli Şampiyonası başladı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Marmaris'te başladı. Şampiyonada ilk kez öncü araç olarak elektrikli otomobil kullanıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Ralli Şampiyonası başladı
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22 Mart 2024 23:20
Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı "Ege Rallisi Marmaris" start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyonun Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremoni startı Muğla Valisi İdris Akbıyık, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve il protokolünce verildi.

Klasik ve ralli otomobilleri, seyircilerin yoğun ilgisi altında seremoni startının ardından İçmeler Mahallesi'ndeki 1,8 kilometrelik SSS Marmaris etabını geçerek ilçe girişindeki garaja geldi.

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